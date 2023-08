Le operazioni delle forze dell’ordine nei Comuni di Lettere, Gragnano e Santa Maria la Carità hanno portato all’arresto di una persona, a due denunce e al sequestro di sostanze stupefacenti e piante di cannabis. Le attività sono svolte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in collaborazione con lo squadrone eliportato cacciatori “Puglia” e il nucleo cinofili di Sarno. A Gragnano è scoperto un piccolo vivaio di piante di cannabis indica. Tredici fusti di queste piante sono campionati e successivamente distrutti sul posto. Nel territorio del Comune di Lettere è stata individuata un’area demaniale dove sono sequestrate ben 36 piante di cannabis, ciascuna alta circa 150 centimetri. Vicino a questa coltivazione è rinvenuto un essiccatoio con altri quattro fusti pronti per il confezionamento della droga.

A Santa Maria la Carità, una donna di 52 anni è denunciata per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante una perquisizione nella sua abitazione, trovati 13 grammi e mezzo di marijuana e una pianta di cannabis alta circa 50 centimetri.

A Castellammare di Stabia, Antonio Elefante è arrestato per detenzione di droga. Nella sua abitazione sono trovati 3 grammi e mezzo di cocaina, 4,5 grammi di crack e una piccola pietra di hashish. Inoltre, è rinvenuto un bilancino di precisione e 1440 euro in contanti, sospettati di essere provento illecito. Elefante è finito condotto in carcere in attesa di giudizio.