Durante il Consiglio presieduto dal vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo approvate alcune variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza, tra cui una relativa al cofinanziamento di cinque interventi di competenza della Direzione Tecnica Scuole 1, finanziati dall’Unione Europea attraverso il programma Next Generation EU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un totale di 13 milioni di euro. Le variazioni di bilancio hanno previsto lo stanziamento di 4,5 milioni di euro per il cofinanziamento della costruzione di un nuovo edificio scolastico superiore a Terzigno. Questo intervento mira a migliorare le infrastrutture scolastiche nella zona e fornire agli studenti un ambiente di apprendimento adeguato.

Inoltre, sono stanziati 6,4 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo edificio e della palestra per l’Istituto di Istruzione Superiore (ISIS) Caravaggio di San Gennaro Vesuviano. Questo progetto consentirà all’istituto di disporre di nuovi spazi per l’istruzione e l’attività sportiva, migliorando così l’offerta formativa per gli studenti. Un ulteriore milione e 100mila euro è destinato all’ampliamento del corpo aule e del corpo palestra dell’ISIS Sereni di Cardito, con l’obiettivo di aumentare la capacità dell’istituto e fornire migliori servizi educativi agli studenti.

Infine, stanziato un milione di euro per l’ampliamento del liceo Colombo di Marigliano. Questo intervento permetterà di ampliare le strutture del liceo e migliorare la qualità dell’istruzione fornita agli studenti.