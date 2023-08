La notte del 7 agosto è segnata da un’operazione delle forze dell’ordine a Bellizzi, Salerno. I carabinieri della Stazione di Bellizzi, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia, hanno arrestato due individui in flagranza di reato per rissa aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Gli arrestati sono identificati come M. S. ed E. M. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, l’episodio ha coinvolto una rissa violenta, durante la quale sono stati inflitti danni e si è verificata una resistenza alle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità è stato determinante per riportare la situazione sotto controllo.

Non solo la rissa, ma anche il possesso di armi ha portato a ulteriori conseguenze legali. M. S. è stato trovato in possesso di un “teaser” e E. M. aveva con sé un tirapugni. Questo elemento ha reso gli arresti ancora più gravi e ha aggiunto accuse al loro carico. Inoltre, l’operazione ha coinvolto anche un soggetto minorenne, il cui coinvolgimento nelle vicende è stato confermato. Tuttavia, le indagini su questo soggetto sono ancora in corso e le azioni da intraprendere saranno determinate dall’autorità giudiziaria competente.