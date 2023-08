“I viaggiatori all’arrivo nella città di Napoli, lamentano la totale assenza di supporto informativo e di indicazioni per l’utilizzo del trasporto pubblico: il problema, al centro attualmente di un aspro dibattito nazionale, della trasparenza del trasporto pubblico si risolve soprattutto sul piano informativo e a Napoli tale indispensabile requisito risulta deficitario sotto ogni punto di vista”. Lo denuncia, in un nota, il Movimento Consumatori che in Campania è rappresentato dall’avvocato Osvaldo Ciriello.

“Gli utenti, all’uscita dei principali scali della città metropolitana, – prosegue la nota – sono in balia di un totale disorientamento nel capire l’offerta, i tempi e i costi del trasporto pubblico. Basterebbe installare in aeroporto, nella stazione centrale e negli scali marittimi principali, cartelloni digitali informativi circa i tempi, i costi e gli orari di tutti i mezzi di trasporto, in un ottica di trasparenza , chiarezza e di tutela del consumatore”.