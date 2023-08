Una collisione tra un camion e un’autovettura ha causato l’interruzione del traffico sulla A16 Napoli-Canosa-Salerno, precisamente nel tratto tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 106, generando l’intervento immediato dei soccorsi meccanici e sanitari, nonché delle autorità competenti. L’evento ha comportato la temporanea chiusura della strada e conseguenti code lungo il tratto interessato. Ferita una ragazza di 15 anni rimasta bloccata tra le lamiere dopo lo schianto. (Foto di repertorio)

Dettagli dell’Incidente e Intervento delle Autorità:

Poco prima delle 12, un camion e un’autovettura sono entrati in collisione sulla A16 Napoli-Canosa-Salerno, creando una situazione di emergenza lungo la strada. L’incidente si è verificato al chilometro 106, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente il tratto tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli. Immediatamente dopo l’incidente, sonoattivati i soccorsi meccanici e sanitari, garantendo così un rapido intervento per affrontare la situazione.

Le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute per regolare il traffico e gestire l’area dell’incidente, garantendo la sicurezza dei conducenti e dei soccorritori. Inoltre, il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia è stato mobilitato per contribuire alla gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione stradale nel minor tempo possibile.

Impatto sul Traffico e Deviazioni Consigliate:

A causa dell’incidente e della chiusura temporanea del tratto stradale, si sono verificate code significative nella zona interessata. Attualmente, si stima che vi siano circa 4 chilometri di coda in direzione Napoli. Per gestire la situazione e guidare gli automobilisti in alternativa, Autostrade ha emesso raccomandazioni specifiche.

Gli utenti diretti verso Napoli sono invitati a uscire alla stazione di Caserta e seguire le indicazioni per SR1/SP110, superando la località di Ponte Bovino fino a raggiungere l’incrocio con la SS90. Da lì, è necessario continuare sulla SS90 seguendo le indicazioni per Napoli/Orsara/Montecalvo, per poi rientrare sulla A16 Napoli-Canosa-Salerno alla stazione di Grottaminarda.