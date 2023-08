Un evento tragico ha sconvolto l’area vicino al Ponte Tibetano a Roccamandolfi, in provincia di Isernia. Una giovane turista di 32 anni proveniente da Nocera Inferiore (Salerno) ha perso la vita in seguito a un incidente fatale. La donna è scivolata in un sentiero adiacente al ponte e ha precipitato in una scarpata ripida e densamente vegetata. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto immediatamente per tentare un intervento di soccorso d’emergenza, ma purtroppo la giovane è ritrovata senza vita.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 14, quando la turista è scivolata lungo il sentiero vicino al Ponte Tibetano e ha caduto in una zona difficile da raggiungere a causa della morfologia accidentata e della densa vegetazione. La squadra del Soccorso Alpino è chiamata ad intervenire insieme al personale medico del 118 di Bojano. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la giovane è trovata con ferite gravi e non c’era più nulla da fare per salvarla.

A causa della complessità della situazione e delle difficoltà logistiche, i tecnici del CNSAS hanno dovuto organizzare un ancoraggio e utilizzare tecniche alpinistiche per raggiungere la giovane vittima. L’eliambulanza è stata anche chiamata in soccorso da Pescara per assistere nell’operazione. Dopo aver constatato la tragica perdita della donna, le operazioni di recupero della salma sono avviate con l’autorizzazione delle autorità locali e dei Carabinieri presenti sul posto.