Una tragica incidente stradale avvenuto in via Due Principati ad Avellino ha causato la perdita di una seconda vita, poche ore dopo la morte dell’anziana coinvolta nell’incidente. Il marito, anch’egli anziano, è deceduto all’ospedale Moscati del capoluogo irpino, dove le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. L’incidente ha visto coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente, con esiti devastanti. L’uomo, alla guida di una delle auto coinvolte, è colpito dal tragico destino mentre cercava di affrontare le ferite causate dall’incidente. La conducente dell’altra auto, una donna di 63 anni, è ricoverata nel nosocomio avellinese dove sta ricevendo le cure necessarie per le ferite riportate.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono affidate agli agenti della Polizia Municipale, che stanno lavorando per comprendere gli elementi che hanno portato al fatale scontro. Gli sforzi delle forze dell’ordine sono rivolti a dare una risposta chiara su ciò che ha causato l’incidente e a trarre insegnamenti per prevenire futuri tragici eventi simili.

La comunità locale è scossa da questa doppia tragedia, che rappresenta il secondo caso in cui una coppia di anziani perde la vita nello stesso sinistro stradale in soli tre giorni. La sicurezza stradale è divenuta una questione di urgente rilevanza, spingendo sia i residenti che le autorità a riflettere su come migliorare la sicurezza delle strade e prevenire ulteriori perdite umane.