Un grave incidente stradale si è verificato sulla statale 400, nel territorio del comune di Lioni, in provincia di Avellino. Nell’incidente sono stati coinvolti un motociclista di 29 anni, residente a Lioni, e una coppia di coniugi a bordo di un’auto. Fortunatamente, non ci sono gravi conseguenze per nessuno dei coinvolti, ma sia il centauro che gli automobilisti hanno riportato lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi incidentali e mettere in sicurezza l’arteria.

L’incidente stradale si è verificato sulla statale 400 nel territorio del comune di Lioni. Il motociclista di 29 anni stava percorrendo la strada quando si è scontrato con l’auto che trasportava una coppia di coniugi. L’impatto è stato significativo, ma fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato gravi ferite. Il motociclista è stato trasportato in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi per ricevere cure mediche, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli automobilisti hanno subito solo lievi contusioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sulla scena dell’incidente. Hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentali dalla strada per garantire la sicurezza del traffico e dei coinvolti. L’intervento rapido e professionale delle forze di soccorso ha contribuito a evitare ulteriori danni e a gestire l’emergenza in modo efficace.