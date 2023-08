Una tranquilla notte estiva è stata improvvisamente interrotta da un violento schianto tra un’auto e una moto lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 di questa notte, lasciando dietro di sé una scena di distruzione e sconcerto. L’uomo alla guida della moto, un 34enne di Santo Stefano del Sole, ha subito le conseguenze più gravi dell’incidente. Dopo l’impatto devastante, è stato prontamente recuperato dagli operatori del 118, che sono giunti sul posto poco dopo l’incidente. Le condizioni dell’uomo hanno richiesto un immediato trasporto all’ospedale Moscati di Avellino, dove riceverà le cure necessarie per le lesioni riportate nell’incidente.

Dall’altro lato, l’autovettura coinvolta nell’incidente trasportava quattro giovani ragazzi diretti verso il Montorese. Fortunatamente, gli occupanti dell’auto non hanno subito gravi ferite, sebbene abbiano riportato un forte spavento a causa dell’impatto improvviso. Le vittime sono state assistite dai soccorritori sul posto e sono state rassicurate sulla loro condizione.

Gli sforzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno contribuito a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, prevenendo ulteriori danni o pericoli. La scena dell’incidente è stata delimitata per consentire alle autorità di avviare le indagini e stabilire le cause esatte dell’incidente.

Questo tragico incidente serve come un duro promemoria dell’importanza di guidare con attenzione e rispettare le norme del codice della strada. L’incolumità di tutti i conducenti e degli utenti delle strade dovrebbe sempre essere la priorità principale durante la guida.