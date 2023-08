Una tragica collisione stradale ha colpito il quartiere Barra, situato nella zona est di Napoli. Emanuele Morra, un giovane di soli 24 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto nella serata di giovedì 24 agosto. L’evento ha scosso la comunità locale e ha suscitato un profondo senso di tristezza tra amici e familiari del giovane motociclista.

Dinamica dell’Incidente

L’incidente fatale è avvenuto verso le 18 di giovedì, quando Emanuele Morra stava percorrendo via Volpicella a bordo della sua motocicletta Moto Morini X-Cape. L’incidente si è verificato all’incrocio con via Comunale dell’Oliva, dove una Fiat Punto guidata da un uomo di 60 anni si è immessa sulla stessa carreggiata, causando lo scontro. La moto del giovane ha colpito la fiancata posteriore destra dell’automobile con tale forza da far perdere il controllo a Morra. L’impatto ha reso la motocicletta ingovernabile, portando infine alla collisione contro un palo dell’illuminazione pubblica, con esiti fatali per il giovane motociclista.

Soccorso e Indagini

Nonostante i soccorsi siano stati prontamente chiamati e arrivati rapidamente sulla scena, le gravi ferite riportate da Emanuele Morra nell’incidente non hanno permesso di salvarlo. Le autorità locali, in particolare la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale guidata dal capitano Antonio Muriano, stanno conducendo indagini per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.

Indagine e Risposte

L’uomo di 60 anni alla guida della Fiat Punto è stato identificato e interrogato dagli agenti per ricostruire l’evento nei minimi dettagli. Le autorità stanno anche valutando la possibilità di ottenere ulteriori dettagli dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza private presenti nelle vicinanze del luogo dell’incidente.