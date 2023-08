L’altra notte un tragico incidente stradale ha colpito via Nazionale delle Puglie a Comiziano, lasciando la comunità locale sgomenta. I carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti sul luogo dell’incidente, che ha avuto conseguenze fatali. Poco prima dell’incidente, un uomo di 44 anni di Visciano, identificato come Salvatore Sirignano, stava guidando una Ducati Scrambler lungo la strada. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Tuttavia, sembra che il 44enne abbia perso il controllo della sua moto, andando a scontrarsi con una Ford Fiesta che aveva a bordo un pensionato residente in zona.

A causa dell’impatto, Salvatore Sirignano è rimasto gravemente ferito e immediatamente soccorso dal personale medico del 118. Trasportato d’urgenza all’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il 44enne non è riuscito a sopravvivere alle ferite riportate ed è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno prontamente sequestrato entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente al fine di condurre una completa indagine sulla dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, la salma di Salvatore Sirignano è stata sottoposta a sequestro in vista di un’autopsia che verrà eseguita su disposizione dell’autorità giudiziaria, al fine di chiarire le cause esatte della sua morte.

La triste notizia ha suscitato un’ondata di cordoglio da parte della comunità locale. Salvatore era una figura conosciuta e amata a Visciano, e il suo improvviso decesso ha colpito profondamente gli amici, i conoscenti e coloro che avevano avuto modo di incrociare il suo cammino. Numerosi messaggi di condoglianze e ricordi sono condivisi sui social media, testimonianza dell’ampio impatto che aveva sulla sua comunità.

Il Comitato Festa Visciano 2024 ha pubblicato un toccante messaggio sui social media per ricordare Salvatore Sirignano. Nel messaggio si legge: “Siamo vicini alla famiglia Sirignano per la scomparsa prematura del nostro caro amico Salvatore Sirignano, nonché componente del nostro Comitato; conosciuto come ‘Tor’ O’ Boss’, amico di tutti e gran lavoratore, Salvatore sei stato un grande, ci mancherà la tua umiltà e la tua precisione in tutto. Ti vogliamo bene”.

Anche la Parrocchia Santa Maria Assunta in cielo di Visciano ha voluto commemorare Salvatore con una preghiera: “O Dio, che conosci e disponi i momenti della vita umana, sostieni e consola la famiglia che vive il dolore per la morte del nostro fratello Salvatore Aniello Sirignano, che improvvisamente ha concluso la sua esistenza terrena: noi lo affidiamo a te, Padre buono, perché la sua giovinezza rifiorisca accanto a te, nella tua casa. Amen”.