Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Marina di Camerota. Un giovane di 29 anni, Gerardo Di Maio, ha perso la vita in un incidente stradale sulla strada del Mingardo. Questo triste evento ha lasciato un vuoto nell’intera comunità, lasciando i familiari e gli amici del giovane in lutto. La vittima stava viaggiando a bordo della sua Smart, insieme alla sua fidanzata, quando il tragico incidente si è verificato. In circostanze ancora da chiarire, il giovane ha perso il controllo del veicolo, facendo sì che la vettura uscisse di strada. Il veicolo ha colpito violentemente i massi frangiflutto che erano posizionati a protezione della strada, causando un impatto devastante.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della discoteca “il Ciclope” e prima dell’Indian. Il violento impatto ha causato gravi ferite a Gerardo Di Maio, ferite così serie da non lasciargli alcuna possibilità di sopravvivenza. Nonostante i soccorsi tempestivi dei sanitari, purtroppo, non è stato possibile salvarlo. La sua morte rappresenta una perdita profonda per la sua famiglia, gli amici e la comunità in generale.

Fortunatamente, la fidanzata del giovane non ha riportato ferite gravi nell’incidente. Sebbene sia uscita dall’incidente con ferite meno gravi, è comunque probabile che abbia vissuto un’esperienza traumatica che lascerà un segno indelebile.

Questo tragico incidente sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della consapevolezza durante la guida. Incidenti come questo possono accadere in un istante e possono avere conseguenze devastanti per la vita delle persone coinvolte e per le loro famiglie.