Ancora una volta, il personale front line del trasporto pubblico locale è stato vittima di un atto di violenza. Un verificatore di titoli di viaggio di Busitalia Campania è stato aggredito durante il normale svolgimento delle sue mansioni sulla linea urbana 72, presso l’attestamento situato all’uscita della Circumvesuviana di Sarno. L’episodio si è verificato verso le ore 12.30, quando l’uomo, successivamente identificato dalle forze dell’ordine, ha reagito in modo violento alla richiesta del titolo di viaggio da parte del controllore. In modo totalmente ingiustificabile, ha sferrato un pugno al ventre del lavoratore, dimostrando un totale disprezzo per la sua integrità fisica e per il suo ruolo di servizio pubblico.

La situazione è rapidamente peggiorata quando l’aggressore ha estratto un taglierino, tentando di colpire il verificatore di titoli di viaggio. Fortunatamente, il colpo è stato solo di striscio, ma la gravità dell’episodio è evidente e allarmante.

I carabinieri sono intervenuti prontamente sul posto e hanno identificato l’uomo grazie anche alla denuncia del verificatore di titoli di viaggio. La sua aggressione, oltre a mettere a rischio la sicurezza e il benessere del lavoratore, rappresenta una minaccia per tutti i passeggeri che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico.

Il personale front line del trasporto pubblico svolge un ruolo cruciale nell’assicurare l’ordine e la legalità a bordo dei mezzi di trasporto. Questi lavoratori si dedicano con impegno e professionalità a garantire la qualità dei servizi di trasporto pubblico, rendendo possibile la mobilità quotidiana di molti cittadini.