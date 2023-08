Una serie di furti e tentativi di furto ha scosso la tranquilla cittadina di Sorrento nelle ultime ore, ma grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri della stazione locale, il sospetto autore di questi reati è stato arrestato e la refurtiva è stata recuperata. Enrico Langella, 47 anni, è arrestato e detenuto in camera di sicurezza, in attesa del processo. La sequenza di furti ha preso il via con tre colpi andati a segno e uno tentato. Il primo obiettivo di Langella era un negozio situato lungo Corso Italia, dal quale sono trafugate 3 paia di infradito dal valore complessivo di 100 euro. Questo colpo ha segnato l’inizio di una serie di azioni criminose che hanno scosso la comunità locale.

Il secondo furto ha avuto luogo sempre lungo Corso Italia, ma questa volta il bersaglio è stato un negozio di profumi. Il sospetto ha sottratto 2 flaconi di profumo dal prezzo a dettaglio di 70 euro ciascuno. La terza tappa dei furti ha portato Langella in via Santa Maria delle Grazie, dove è riuscito a portare via una borsa dal valore di 65 euro, ingannando i dipendenti del negozio.

Il quarto tentativo di furto si è svolto in un negozio di artigianato situato in un vicoletto di San Cesareo. Tuttavia, questa volta il proprietario del negozio ha notato le intenzioni del sospetto e ha sventato il furto. Grazie alla descrizione fornita dal titolare del negozio, i carabinieri sono riusciti a rintracciare Enrico Langella. Analizzando la merce in suo possesso, è emerso che era responsabile anche degli altri furti commessi nella zona.

L’intervento rapido e determinato dei carabinieri ha permesso di riportare una certa tranquillità alla comunità colpita da questi furti. L’arresto di Langella e il recupero della refurtiva dimostrano l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la giustizia nella società.