In Italia, il commercio ambulante riveste un ruolo significativo all’interno del panorama commerciale, rappresentando oltre il 20% delle imprese del settore. Questa modalità di commercio mobile coinvolge più di 160.000 imprese, svolgendo un ruolo essenziale non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. Il commercio ambulante garantisce accesso a beni di consumo in molte aree del Paese, specialmente in comunità meno servite da negozi tradizionali. La sua importanza è ancora più evidente in periodi di inflazione come l’attuale, in cui i cittadini cercano opzioni accessibili per i loro bisogni.

Un’analisi basata sul Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, condotta da Unioncamere-InfoCamere, ha rivelato che la stragrande maggioranza delle bancarelle (151.000, ovvero il 95% del totale) è gestita da micro-imprese individuali, delle quali oltre la metà (56,8%) ha a capo persone immigrate. Questo fenomeno dimostra che il commercio ambulante rappresenta una risorsa importante per l’integrazione di persone provenienti da diverse realtà culturali ed etniche.

La distribuzione delle attività di commercio ambulante è estremamente polverizzata sul territorio italiano, con presenza in oltre 6.200 comuni. In meno di 30 comuni si registra una concentrazione di oltre 500 imprese ambulanti ciascuno. Questi “cluster ambulanti” rappresentano il 31% di tutte le imprese del settore, dimostrando il loro impatto significativo sul tessuto economico e sociale delle comunità locali.

La Campania si distingue in questa mappa del commercio ambulante, con comuni come San Nicola la Strada, San Giuseppe Vesuviano e Castel Volturno che ospitano un alto numero di imprese ambulanti. In alcuni di questi comuni, la maggioranza degli imprenditori ambulanti proviene da paesi stranieri, contribuendo alla diversità culturale e all’integrazione. Ad esempio, a San Nicola la Strada, l’86,4% degli imprenditori ambulanti proviene dal Senegal.

Le regioni che ospitano il maggior numero di imprese di commercio ambulante sono la Campania, la Sicilia e la Lombardia, rappresentando quasi il 40% del totale delle attività commerciali di questo tipo in Italia.