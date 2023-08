Poco dopo le 20,15 di ieri, nella farmacia D’Ambrosio, situata nel quartiere Casilli a San Giuseppe Vesuviano, una tranquilla serata è improvvisamente sconvolta da un atto criminale. Mentre alcuni clienti facevano ancora la fila e i dipendenti si preparavano alla chiusura, due individui con il volto coperto da caschi e maglie scure hanno fatto irruzione nello stabile. Le loro mani stringevano saldamente pistole, puntate verso i clienti e i farmacisti presenti. Con voce minacciosa, uno dei rapinatori ha ordinato a uno dei dipendenti di svuotare la cassa, mentre l’altro ha rovistato tra i medicinali sugli scaffali. L’azione è stata rapida, i malviventi avevano fretta di compiere il loro intento e scomparire nel nulla. All’esterno della farmacia, li attendeva uno scooter con cui sono fuggiti, sfrecciando tra le strade di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno, disperdendosi nel traffico cittadino.

Nonostante lo shock degli spettatori, non si sono registrati feriti gravi. I dipendenti dell’attività stanno ancora quantificando l’entità del bottino. L’evento ricorda una rapina simile avvenuta di recente in un’altra farmacia, in via Nuova San Marzano a Poggiomarino, in cui due rapinatori hanno agito in modo simile, arrivando anch’essi su uno scooter.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per indagare su questa rapina avvenuta lungo via provinciale Passanti a San Giuseppe Vesuviano. C’è il sospetto che questi episodi possano essere collegati, e le autorità stanno esaminando ogni possibile pista per identificare e catturare i responsabili.