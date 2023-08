Una tragedia si è consumata al Lido di Latina, quando un coraggioso uomo di 60 anni ha perso la vita nel tentativo di salvare due ragazzine che stavano rischiando di annegare. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 tra il quinto chiosco e il camping di Rio Martino, in una giornata in cui il mare era particolarmente mosso. L’uomo si trovava nella spiaggia libera quando si è accorto della situazione di pericolo delle due ragazzine. Senza esitare, si è tuffato in acqua per soccorrerle, riuscendo a raggiungerle e a riportarle verso riva. Grazie al suo tempestivo intervento, le due piccole bagnanti sono state salvate dalla situazione di pericolo.

Tuttavia, quando le ragazzine sono arrivate a terra, hanno notato che l’uomo era crollato sul bagnasciuga. Sono subito scattati gli allarmi e i bagnini accorsi sul posto hanno immediatamente dato l’allarme alle autorità competenti. Poco dopo, è atterrata sulla spiaggia l’eliambulanza del 118, con i sanitari che hanno cercato con disperazione di rianimare il sessantenne di Latina.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo, che ha perso la vita sul luogo dell’incidente. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per indagare sull’accaduto e raccogliere le informazioni necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Questa tragica vicenda mette in luce l’eroismo di un uomo che ha sacrificato la propria vita per salvare due giovani vite. Il suo coraggio e il suo gesto nobile e altruista rimarranno per sempre nella memoria delle persone presenti al momento dell’accaduto. Un triste ricordo che evidenzia anche l’importanza di essere sempre cauti e prudenti in acqua, soprattutto in situazioni di mare mosso, e di rispettare le regole di sicurezza nelle zone balneari.