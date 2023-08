A Marigliano si è scatenato uno scandalo che ha catturato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine. Furto, falsificazione di scrittura privata, uso di atti falsi e favoreggiamento sono solo alcuni dei reati contestati a due individui dalla Polizia Locale in relazione alla misteriosa scomparsa dell’impianto comunale di sollevamento delle acque, un’infrastruttura vitale che aveva lo scopo di proteggere la città da allagamenti durante nubifragi. L’impianto, dal valore stimato di 50.000 euro, era progettato per garantire la sicurezza dei quartieri più vulnerabili della città, prevenendo gli allagamenti che spesso si verificavano in occasione di forti piogge. Tuttavia, tra il 9 e il 10 agosto, è avvenuta la scomparsa dell’impianto, sollevando sospetti di attività criminali dietro a questo incidente.

L’attenzione degli investigatori è attirata grazie al sistema di videosorveglianza implementato nell’ambito del progetto “Terra dei Fuochi”, volto a contrastare i reati ambientali. Attraverso questo sistema, si è rilevato un dettaglio insolito: la presenza frequente di un furgone blu nella zona in cui si è verificato il furto. Sorprendentemente, il furgone era catturato dalla telecamera ben 49 volte dal primo agosto, mentre prima di tale data non era mai registrato nella stessa area.

Le indagini si sono quindi concentrate sulla ditta locataria del furgone, specializzata nel settore dell’impiantistica. Gli investigatori hanno convocato l’amministratore e un dipendente dell’azienda per ottenere ulteriori informazioni riguardo alla presenza del veicolo nella zona del furto. Tuttavia, le dichiarazioni fornite dalle due persone sono considerate mendaci e addirittura è emerso un contratto di vendita falso, gettando ulteriori ombre sul coinvolgimento dell’azienda nello scandalo.

A seguito di ciò, l’amministratore e il dipendente dell’azienda sono stati denunciati e iscritti nel registro degli indagati. Le autorità locali stanno ora lavorando per ricostruire il puzzle e ottenere una comprensione più chiara degli eventi che hanno portato alla scomparsa dell’impianto di sollevamento delle acque.