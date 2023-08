Due individui di Napoli sono stati arrestati in Irpinia dai Carabinieri dell’Arma con l’accusa di furto in abitazione. I due sospetti, un uomo di 40 anni e uno di 48 anni, sono stati denunciati in seguito a un’indagine che ha avuto inizio da una segnalazione di furto in un appartamento nella zona di via Nazionale. Grazie all’acquisizione di informazioni utili e alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno identificato i presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine.

Svolgimento dell’Indagine

L’indagine è partita da una segnalazione di furto in un appartamento situato in via Nazionale. Le forze dell’ordine hanno raccolto informazioni e hanno analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Questi elementi hanno permesso ai Carabinieri di identificare i due individui coinvolti nel furto.

Accuse e Deferimento

I due sospetti sono stati accusati di furto in abitazione in concorso. Alla luce delle prove raccolte, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I due individui erano già noti alle forze dell’ordine, il che ha contribuito alla rapidità dell’identificazione e dell’azione legale.

Ulteriori Sviluppi

L’indagine è ancora in corso, e i Carabinieri stanno cercando di recuperare la refurtiva rubata durante il furto. Inoltre, stanno lavorando per identificare eventuali complici coinvolti e per accertare ulteriori responsabilità dei due sospetti in altri furti commessi nell’area di Irpinia.