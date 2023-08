I Carabinieri della Compagnia di Tonara hanno concluso con successo le loro attività d’indagine, deferendo complessivamente tre soggetti coinvolti in una procedura fraudolenta mirata all’acquisizione illecita di dati bancari attraverso l’invio di link tramite SMS e chiamate. I risultati di questa azione investigativa dimostrano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare le pratiche criminali che minano la sicurezza finanziaria dei cittadini.

Due dei soggetti coinvolti, un uomo e una donna di origine campana, avevano messo in atto questa truffa all’inizio dell’anno corrente, riuscendo a sottrarre complessivamente oltre 5.000 euro da un residente di Ovodda. Gli investigatori hanno ricostruito gli eventi e raccolto prove decisive che hanno permesso di raccogliere le prove necessarie per deferirli. L’attività di indagine ha portato alla luce i dettagli della truffa e delle tattiche utilizzate per ingannare la vittima.

In un caso simile, un uomo residente a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è individuato come l’intestatario di un account utilizzato per perpetrare una frode ai danni di un operaio di Tonara lo scorso febbraio, causando una perdita di 1.900 euro. I Carabinieri della Stazione di Tonara hanno condotto un’analoga indagine, raccogliendo prove e testimonianze per smascherare la truffa e tracciare le responsabilità dell’indagato.

Le azioni messe in atto dai Carabinieri dimostrano la loro determinazione nel proteggere la comunità da attività criminali. Le vittime di queste truffe sono spesso lasciate con un senso di violazione e ingiustizia, e le forze dell’ordine lavorano instancabilmente per ripristinare la giustizia e mettere fine alle pratiche fraudolente.