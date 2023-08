Un agente del Commissariato Ponticelli, attualmente fuori servizio, è stato protagonista di un’azione di coordinamento che ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni con l’accusa di furto di uno zaino da un furgone parcheggiato. L’episodio è avvenuto lungo la Provinciale per Cicciano a Camposano. Nella scorsa mattinata, mentre l’agente transitava in auto lungo la Provinciale, è contattato telefonicamente da un conoscente che lo ha informato di un furto avvenuto poco prima. Secondo il segnalante, un uomo aveva sottratto uno zaino da un furgone parcheggiato fuori casa di un amico e si era allontanato a piedi in direzione Cicciano.

L’agente del Commissariato Ponticelli ha deciso di intervenire e ha chiesto ausilio ai Carabinieri della Stazione di Cicciano, i quali hanno prontamente risposto. Giunti sul luogo, gli agenti dei Carabinieri hanno collaborato con l’agente libero dal servizio per individuare l’indagato. L’uomo è rintracciato in via Provinciale per Cicciano, all’incrocio con via Francesco Siciliano. Al momento dell’arrivo della pattuglia, l’individuo ha cercato di fuggire, ma è finito inseguito e bloccato con successo.

Il sospettato, un 34enne residente a Nola e con precedenti penali, è arrestato con l’accusa di furto. La refurtiva, ovvero lo zaino rubato, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.