L’Italia sta godendo degli ultimi giorni di estate mediterranea, con condizioni soleggiate e temperature piuttosto fresche. Tuttavia, a partire da venerdì, è previsto un repentino cambiamento del clima con l’arrivo dell’anticiclone nordafricano. Questo porterà un significativo aumento delle temperature e un ritorno dell’umidità proprio in concomitanza con il Ferragosto. Sono attesi picchi di temperatura che raggiungeranno anche i 36-37 gradi in diverse regioni, compreso il Centro Italia, la Sardegna, la Sicilia e parte del Sud. Anche Napoli non sarà esente da questo aumento termico, e la città si sta preparando a fronteggiare questa nuova ondata di calore, anche se si spera che non raggiunga i livelli di luglio, quando Napoli è duramente colpita dal caldo.

L’Asl Napoli 1 Centro sta prendendo misure per fronteggiare l’emergenza caldo e proteggere i cittadini più vulnerabili, come anziani, disabili, neonati, donne in gravidanza e persone con patologie croniche o senza dimora. Per far fronte a questa situazione, l’Asl ha attivato diverse iniziative e servizi:

Codice “Calore” nei Pronto Soccorso: Nei presidi ospedalieri di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro, sono attivati speciali codici “calore” che permettono un percorso differenziato per coloro che necessitano di assistenza a causa del caldo.

Numero Verde e Email: È messo a disposizione un numero verde (800.89.69.80) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, esclusi i festivi. È anche possibile utilizzare l’indirizzo email (assistenzadomiciliare.calore@aslnapoli1centro.it) per richiedere assistenza domiciliare e valutare l’attivazione dei servizi.

Servizio di Continuità Assistenziale: È possibile rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale del proprio Distretto Sanitario di Base telefonando nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nei festivi (24 ore su 24) e nei prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno successivo.

Nel mese di agosto, l’offerta assistenziale è potenziata con quattro tipologie di intervento mirate a garantire un supporto adeguato durante l’incremento del caldo. Il Direttore Generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, afferma che l’obiettivo è garantire che nessuno venga lasciato da solo ad affrontare il caldo, che a causa dei cambiamenti climatici può rappresentare un rischio anche per le persone con esigenze speciali.