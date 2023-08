«La tiktoker Rita De Crescenzo continua sui social a imperversare postando spaccati della sua vita quotidiana condita molto spesso di contenuti deprecabili, anti educativi e fuorilegge» lo dice in un comunicato il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi – Sinistra. «Il video che ha destato scalpore, prontamente condiviso sulla Rete, riprende la De Crescenzo in vacanza che riprende il figlio minorenne fuggito dalla comunità a cui è affidato. Inoltre, precisa esibendo un sorriso beffardo, che senza il figlio non va da nessuna parte e lancia la sfida alle forze dell’ordine ‘Venite a prenderlo con l’elicottero’».

«E’ inaccettabile, si fa beffa dello Stato, è assolutamente da fermare è un pessimo esempio. Segnaleremo anche questo contenuto del video alle autorità competenti, non si può consentire un oltraggio simile allo Stato e alle forze dell’ordine. Per il 13enne esiste una sentenza del tribunale dei minorenni, che stabilisce sia posto in una comunità con accuse gravissime alla madre, si provveda a far rispettare la legge», conclude Borrelli.