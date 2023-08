Ariano Irpino teatro di un tumultuoso scontro tra due gruppi di persone, italiani e inglesi, che si sono affrontati fisicamente utilizzando calci e pugni. L’incidente si è verificato mentre il paese era coinvolto in manifestazioni estive in corso, gettando ombra sulle festività e creando un clima di preoccupazione tra i presenti. Sette individui hanno riportato ferite tali da richiedere l’intervento medico da parte del personale del pronto soccorso dell’Ospedale Frangipane. L’escalation della situazione ha costretto gli agenti della polizia municipale, con il supporto dei carabinieri, a intervenire al fine di riportare la calma e riportare l’ordine.

Le circostanze che hanno innescato il violento scontro non sono ancora chiare e stanno attualmente sotto investigazione. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per scoprire le cause profonde dell’alterco e per valutare eventuali responsabilità individuali.

L’episodio ha suscitato un senso di notevole paura tra i presenti in strada nel momento in cui la rissa è scoppiata. Gli spettatori delle manifestazioni estive si sono trovati improvvisamente coinvolti in una situazione di conflitto che ha turbato l’atmosfera festosa.

Questo incidente serve come promemoria della necessità di mantenere il rispetto reciproco e la calma anche durante le festività estive. L’azione rapida delle forze dell’ordine ha contribuito a mitigare la situazione, dimostrando l’importanza di un’efficace collaborazione tra le agenzie di polizia e le autorità locali.