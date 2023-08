La Giunta Regionale della Campania ha dato il via libera alla campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti per l’anno scolastico 2023/2024. Questa iniziativa, riproposta dal governo regionale dal 2016, mira a sostenere il diritto allo studio e a promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico locale, rappresentando uno degli interventi più importanti dell’amministrazione regionale per il sostegno alle famiglie. Oltre 130.000 richieste vengono intercettate ogni anno per questa misura, che offre un abbonamento valido per tutto il periodo scolastico ai giovani studenti che ne fanno richiesta e che possiedono i requisiti necessari.

Gli abbonamenti gratuiti offriranno la possibilità agli studenti di usufruire del trasporto pubblico locale per raggiungere la scuola o l’università, aiutandoli a fronteggiare i costi del trasporto e facilitando così il loro accesso all’istruzione. La misura sarà valida fino al 31 luglio 2024 e coprirà la tratta dal Comune di residenza a quello in cui ha sede l’Istituto o l’Università, ma solo nei giorni feriali.

A fine agosto, gli studenti potranno presentare le richieste attraverso la piattaforma sul sito di “Unicocampania”. Sarà importante assicurarsi di soddisfare i requisiti richiesti per poter usufruire dell’abbonamento gratuito e, una volta ottenuto, avranno a disposizione il beneficio per tutto il periodo scolastico.

Questa iniziativa si è dimostrata uno degli interventi sociali più qualificanti promossi dalla Giunta Regionale della Campania. Offrendo agli studenti l’opportunità di ottenere abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico, si sostiene il diritto allo studio e si incoraggia l’utilizzo del trasporto sostenibile. Inoltre, si alleggerisce il carico finanziario delle famiglie e si facilita l’accesso all’istruzione per tutti i giovani residenti nella regione.