Il Supporto alla Formazione Lavoro è un nuovo programma proposto come alternativa al Reddito di Cittadinanza per coloro che non sono più idonei a ricevere quest’ultimo. Questa iniziativa prevede un assegno mensile di 350 euro per un massimo di 12 mesi, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione a politiche attive del lavoro. Ecco una panoramica di come funziona il programma e quali passaggi sono coinvolti:

Presentazione della Domanda: I cittadini che hanno perso il diritto al Reddito di Cittadinanza e desiderano partecipare al Supporto alla Formazione Lavoro devono presentare una domanda all’INPS. La domanda può essere inviata tramite il portale dell’INPS utilizzando SPID, la Carta di Identità Elettronica o la Carta dei Servizi CNS. In alternativa, è possibile ottenere assistenza da patronati o Caf.

Iscrizione al Sistema Informativo: In concomitanza con la presentazione della domanda, al richiedente è notificato l’obbligo di iscrizione al Siisl, ovvero il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Questo sistema entrerà in funzione a partire dal primo settembre.

Patto di Attivazione Digitale: Dopo l’iscrizione al Siisl, il richiedente dovrà sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (Pad) per ottenere il beneficio. Successivamente, sarà effettuata una verifica dei dati ISEE, che sarà ripetuta periodicamente.

Firma del Patto di Servizio: Una volta verificato che il richiedente soddisfa i requisiti, potrà procedere alla firma del Patto di Servizio. Tuttavia, il processo non termina qui.

Visita al Centro per l’Impiego: Dopo la firma del Patto di Servizio, il richiedente deve recarsi presso un Centro per l’Impiego, sottoscrivere un accordo di servizio e aderire a un programma di politiche attive del lavoro. L’erogazione del beneficio avverrà solo dopo aver completato queste fasi.

Revoca del Beneficio: Il beneficio può essere revocato se il beneficiario rifiuta una proposta di lavoro a tempo indeterminato che rispetti determinati requisiti. Inoltre, se viene offerto un contratto a tempo determinato, il luogo di lavoro non deve distare oltre 80 chilometri dal domicilio del beneficiario.

Possibilità di Richiesta da Parte di Più Membri della Famiglia: Il Supporto alla Formazione Lavoro è personale, ma più membri della stessa famiglia possono richiederlo se soddisfano i requisiti. Il sistema Siisl può suggerire offerte di lavoro compatibili con il profilo del beneficiario, ma questi può manifestare interesse anche per offerte formative e progetti utili alla collettività.