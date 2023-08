Un drammatico incidente ha avuto un lieto fine grazie all’intervento tempestivo delle autorità locali: un ragazzo di 14 anni, originario di Napoli e in vacanza a Castellabate, è stato tratto in salvo nel tardo pomeriggio di ieri, all’imboccatura del porticciolo di Licosa, grazie all’azione coordinata della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco. Il giovane era finito in acqua a causa di una potente onda che lo ha travolto, rendendo impossibile per lui ritornare a riva. Il suo coetaneo, che era presente con lui, ha immediatamente allertato i soccorsi. L’incidente ha scatenato momenti di tensione e preoccupazione. Un 43enne del luogo ha tentato di aiutare il ragazzo tuffandosi in acqua per salvarlo.

La situazione è stata gestita con grande prontezza e determinazione. Una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli, guidata dal tenente di vascello Alessio Manca, è stata inviata sul posto. Inoltre, l’ufficio Locamare e il luogotenente Sandro Rizzo sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. L’uso risolutivo di un elicottero del Nucleo di Pontecagnano è fondamentale per portare a termine l’operazione di salvataggio con successo.