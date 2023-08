Il clima di festa e gioia che circondava l’attesissimo evento-sagra “Baccanalia” nel Comune di San Gregorio Magno, nel Salernitano, è stato oscurato da una tragica vicenda che ha sconvolto tutti i partecipanti. Mercoledì 16 agosto, durante la prima serata dell’evento, una giovane donna di soli 23 anni è deceduta improvvisamente, trasformando l’occasione di festa in un inaspettato e doloroso lutto.

La vittima, una ragazza residente a Ricigliano, stava lavorando come cameriera in una suggestiva cantina situata all’interno di una grotta nel cuore del centro storico. Questo luogo, un tempo destinato alla conservazione delle prelibatezze gastronomiche locali, ha visto prematuramente spegnersi la vita della giovane donna in circostanze ancora poco chiare.

L’evento è avvenuto a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno. Le circostanze esatte che hanno portato alla scomparsa della ragazza sono ancora oggetto di indagine. Si è appreso che la giovane si è improvvisamente accasciata al suolo, perdendo i sensi in modo repentino e sorprendente.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, la tragica situazione si è sviluppata troppo rapidamente per poter essere contrastata. Al momento, ci sono ipotesi che suggeriscono un possibile malore come causa scatenante dell’evento fatale che ha portato alla morte della giovane.

La notizia della morte improvvisa ha gettato un’ombra di tristezza sulla prima serata della “Baccanalia”, costringendo gli organizzatori e i gestori delle cantine a prendere una decisione difficile ma necessaria. Le grotte sono state chiuse al pubblico e l’atmosfera di festa si è inevitabilmente spezzata a causa di questo tragico evento. Al momento non sono comunicate informazioni riguardo alle prossime serate dell’evento-sagra.