La comunità di Calvizzano e Marano è in lutto dopo la triste notizia della morte di Raffaele Bianco, un giovane di 28 anni e titolare di una rinomata pizzeria a Calvizzano. Nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo, Raffaele è purtroppo deceduto dopo giorni di agonia. Il giovane era ricoverato in fin di vita presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’incidente che ha segnato il suo destino è avvenuto il 4 agosto lungo il corso Italia, nel territorio di Mugnano. Era a bordo del suo scooter quando è avvenuto uno scontro frontale con un’auto proveniente dal senso di marcia opposto. L’urto è stato di una violenza devastante.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Purtroppo, oggi è giunta la notizia del suo decesso. Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha dichiarato un giorno di lutto cittadino in occasione dei funerali di Raffaele. La data delle esequie, tuttavia, non è ancora stata fissata.