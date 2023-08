Una terribile vicenda ha scosso la comunità locale, con segnalazioni di un avvelenamento di massa di cani nei pressi del Palazzo Baronale. Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha definito l’episodio come una “vera e propria strage” e ha richiesto un’azione immediata da parte delle autorità locali e della Asl. Diversi cittadini hanno riportato all’onorevole Borrelli l’inquietante evento che avrebbe colpito i cani del territorio. L’episodio è descritto come allucinante, e le autorità sono chiamate a condurre un’indagine approfondita per verificare la situazione e individuare i responsabili.

Le azioni di avvelenamento di massa di animali sono atti di crudeltà inaccettabili, oltre a essere illegali. In questo caso, il fatto che numerosi cani siano colpiti fa sorgere l’allarme per una possibile strage deliberata e organizzata ai danni degli animali innocenti.

Il deputato Borrelli ha sottolineato l’importanza di un’indagine rapida ed efficace, con l’obiettivo di identificare e punire severamente coloro che si rendono colpevoli di simili atti barbari. È fondamentale garantire giustizia per gli animali coinvolti e scongiurare che situazioni simili possano verificarsi in futuro.

Oltre all’azione delle autorità locali, è anche fondamentale coinvolgere le organizzazioni per la protezione degli animali e la comunità locale, affinché siano implementate misure di prevenzione e sensibilizzazione sulla tutela degli animali domestici.