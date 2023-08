Una drammatica aggressione si è verificata nel cuore della notte a Capua, quando una trentacinquenne nigeriana ha dovuto chiamare i carabinieri attraverso il numero di emergenza “112” per richiedere aiuto immediato a causa di un violento attacco subito dal suo compagno. Gli uomini della stazione di Capua sono intervenuti rapidamente in via San Vincenzo, dove hanno sorpreso un uomo di colore coinvolto in un alterco fisico con la donna. L’uomo, chiaramente in uno stato di alterazione psicofisica e sotto l’influenza dell’alcol, stava aggredendo violentemente la donna. Non appena ha notato la presenza dei carabinieri, ha reagito con calci, pugni e morsi, ma i militari sono riusciti a immobilizzarlo e a identificarlo.

Il ventottenne nigeriano, ancora in forte agitazione, è stato fermato e portato presso la stazione dei carabinieri di Capua. La vittima, esausta dai comportamenti violenti del suo compagno, ha formalizzato una denuncia nei suoi confronti. L’uomo dovrà rispondere di molteplici accuse, tra cui maltrattamenti in famiglia, minacce, danneggiamento, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A seguito delle prove e delle testimonianze raccolte, è stato arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.