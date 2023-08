Gli agenti del commissariato di Pompei sono intervenuti in modo tempestivo durante un servizio di controllo del territorio, quando hanno assistito a un episodio di minaccia e violenza. Un uomo con un bastone stava tentando di sottrarre una bicicletta a un’altra persona. Ciò ha portato all’arresto dell’individuo e alla scoperta di ulteriori accuse gravi. Mentre gli agenti stavano transitando in via Sacra, hanno udito delle urla e sono stati testimoni di un uomo armato di un bastone che minacciava un’altra persona per cercare di rubarle la bicicletta. La tempestiva risposta della polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente e ha contribuito a proteggere la vittima.

Arresto e Scoperta di Sostanze Illecite

Gli agenti hanno arrestato l’uomo, scoprendo che era in possesso di un’asta di circa 60 centimetri e una quantità di hashish pari a 0,6 grammi. Dopo averlo accompagnato agli uffici di polizia, l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo, danneggiando sedie e attaccando gli agenti presenti. Questo comportamento ha ulteriormente aggravato la sua posizione legale.

L’individuo coinvolto è un uomo di 43 anni proveniente da Boscoreale, che aveva precedenti penali, tra cui alcuni specifici. È stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata per il tentativo di sottrarre la bicicletta con minacce violente. Inoltre, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione, a causa dei danni causati agli oggetti in sede di polizia. Infine, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, in riferimento alla quantità di hashish trovata in suo possesso.