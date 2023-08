Nella scorsa notte, una tragedia ha colpito un rave party che si stava svolgendo nella località Mafariello di San Martino Valle Caudina. Durante l’evento, autorizzato dalle autorità, due poliziotti della questura di Avellino sono stati coinvolti in un incidente d’auto mentre si trovavano in appostamento. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora da chiarire, ma quanto è emerso finora suggerisce che i due poliziotti siano stati investiti da un’auto durante il loro appostamento. Dopo l’incidente, sono stati soccorsi da passanti presenti nella zona, i quali hanno immediatamente allertato il servizio medico di emergenza 118 di Cervinara.

L’equipaggio del 118 di Cervinara è giunto sul luogo dell’incidente e ha valutato la gravità della situazione. Vista la serietà delle condizioni dei due agenti, è stata necessaria l’attivazione di ulteriori risorse mediche. Sono stati inviati sul posto anche l’ambulanza della CMR di Benevento e il servizio 118 di Serino per fornire assistenza e cure mediche aggiuntive.

L’incidente è avvenuto in un contesto già particolare, poiché si trattava di un rave party autorizzato dalle autorità locali. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente e per capire come sia avvenuto il coinvolgimento dell’auto nei confronti dei poliziotti.