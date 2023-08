Il settembre poggiomarinese sarà ricco di eventi per tutti. L’amministrazione Falanga pensa ad un calendario per ogni cittadino, dal giovane all’anziano, toccando tematiche forti e sentite, come la solidarietà, la fede, la tutela ambientale, la riscoperta della storia di Longola.

Il rientro dalle vacanze estive è benedetto dal Festival della Fede, una occasione divenuta negli anni appuntamento fisso per credenti e non, che si terrà in piazza de Marinis. Il 2 settembre prossimo il ballerino Ivan Cottini danzerà il suo inno alla vita ballando nonostante la Sclerosi Multipla di cui è affetto da anni.

Messaggi d’amore e di fede, quindi, durante tutta la serata.

Per l’otto settembre l’assessorato agli Eventi retto da Lisa Speranza ha pensato ad un evento culinario con spettacoli canori in un’altra piazza del paese, per allietare chi solitamente non ama spostarsi.

L’assessorato agli Eventi insieme con l’assessora a Longola, Maria Carillo ha pensato ad un tour alla scoperta del parco archeologico di Longola assieme al Gruppo FAI Vesuvio.

Per il festival Est..arte l’assessora Maria Carillo si è avvalsa della collaborazione della Presidente di Legambiente Poggiomarino, Lina De Vito, per organizzare una tre giorni presso Longola che vedrà protagonisti sogni, donne e teatro.

A fine mese organizzato dall’ associazione Archè lo spettacolo culinario “Street Food” presso l’Area Mercato. A seguire lo spettacolo musicale di saluto all’estate, una miscellanea di canzoni anni 90 e per concludere l’evento a scopo benefico organizzato dalla Misericordia ” Dona un sorriso “.

” La macchina amministrativa non va mai in vacanze, in queste settimane estive si è lavorato per offrire appuntamenti di spessore, ma anche ludici, agli abitanti del nostro paese. Dopo lo stop dovuto alle roventi temperature si riprende più carichi di prima. Ringrazio le associazioni che ci aiutano proponendoci sempre eventi graditi e simpatici. Un plauso ai miei assessori che lavorano in tandem per accogliere, accontentare, ascoltare e mai deludere” dichiara il primo cittadino Maurizio Falanga.

“Ci aspetta un settembre davvero interessante, personalmente vorrei dare il benvenuto alla neonata Legambiente della quale sentiremo tanto parlare, ringraziare il FAI Vesuvio per aver scelto Longola come bellezza naturale da scoprire e la Misericordia per il lavoro che svolge per l’ evento dedicato ai diversamente abili. Longola resta una delle mete preferite dai campani e spero che gli eventi pensati porteranno sempre più persone a viverla e conoscerla” dichiara l’assessora a Longola ed alla Cultura, Maria Carillo.

“Diamo il benvenuto al mese di settembre. Il calendario Eventi che offriamo ai Poggiomarinesi è frutto di lavoro, impegno, ascolto delle esigenze e dei gusti degli abitanti. Abbiamo collaborato con l’assessora Carillo perchè Longola è un luogo amato ed è giusto che ospiti tanti eventi. Abbiamo pensato alle varie piazze per non concentrare tutti gli eventi solo al centro del paese. E abbiamo accolto le proposte delle varie associazioni. Il calendario è eterogeneo perchè dedicato a tutti i poggiomarinesi. Un grazie particolare va alla città metropolitana che finanzia le nostre idee più belle. Lasciamoci coinvolgere dalla bellezza che travolgerà Poggiomarino. Il nostro paese merita di essere vissuto, vi aspettiamo in tanti” esorta l’assessora agli Eventi, Lisa Speranza.