Ieri sera una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta è allertata e rapidamente intervenuta in via SP270, all’inizio della strada via Santa Cristina, nel comune di Formicola. Il motivo dell’intervento era un incendio che aveva preso piede all’interno di un esercizio commerciale di ristorazione. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato il locale di ristorazione completamente invaso dalle fiamme. La situazione richiedeva un’azione tempestiva per evitare che l’incendio si propagasse alle abitazioni vicine.

La squadra dei Vigili del Fuoco è subito entrata in azione, lavorando instancabilmente per spegnere le fiamme e contenere l’incendio. Grazie alla loro pronta risposta e all’impegno nel combattere le fiamme, è stato possibile evitare che l’incendio si diffondesse oltre il locale commerciale.

Per supportare l’operazione di spegnimento, sono chiamate in rinforzo un’autobotte e un’autoscala, entrambe provenienti dalla sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta. Queste risorse aggiuntive hanno contribuito a garantire che l’incendio venisse completamente domato e che la situazione fosse sotto controllo.

Fortunatamente, non si sono verificati intossicati né feriti a causa dell’incendio. L’intervento rapido ed efficiente dei Vigili del Fuoco ha giocato un ruolo fondamentale nel prevenire danni ulteriori e garantire la sicurezza degli occupanti e dei residenti nelle vicinanze.