Una notizia tragica ha scosso la comunità di Mugnano e oltre: Raffaele Bianco, 28 anni, conosciuto come il titolare amato e rispettato di una pizzeria a Calvizzano, è coinvolto in un grave incidente stradale che potrebbe avere conseguenze fatali. La tragedia è avvenuta ieri notte, quando Raffaele è rimasto coinvolto in uno scontro con la sua moto e una Fiat Panda su Corso Italia a Mugnano.

L’incidente ha avuto conseguenze devastanti. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma si sa che Raffaele è finito sbalzato dalla sella della sua moto a seguito dell’impatto con la Fiat Panda. L’urto è così violento che il giovane è ora in fin di vita. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e Raffaele è trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie a La Schiana-Pozzuoli, dove lo hanno posto in prognosi riservata. Tuttavia, le sue condizioni sono apparse subito gravi e critiche.

L’incidente ha portato i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Marano a intervenire per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, si stanno effettuando tutte le indagini necessarie per stabilire le responsabilità e comprendere come si sia verificato l’incidente.

L’intera comunità, da Mugnano a Calvizzano e oltre, è profondamente colpita dalla notizia. I social media sono stati rapidamente inondati da messaggi di sostegno e preghiere per Raffaele. Familiari, amici e semplici conoscenti si uniscono in un appello emotivo per la sua guarigione. La sua personalità umile, seria ed educata, unita al suo impegno come pizzaiolo nel suo locale di Calvizzano, “’O Russ”, lo hanno reso una figura rispettata e amata nella comunità.