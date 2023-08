Un grave incidente stradale è avvenuto a Castel di Sangro, una città blindata per il ritiro estivo del Napoli Calcio. Un pirata della strada ha investito una coppia di anziani in pieno centro e poi si è dato alla fuga, sfruttando la concitazione del momento. Fortunatamente, i due anziani hanno riportato solo qualche contusione, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’automobilista, alla guida di una Fiat Escort, si sarebbe inserito a tutta velocità da via XX Settembre sull’arteria principale di via Porta Napoli, travolgendo i due pedoni che stavano attraversando la carreggiata a pochi passi dalle strisce pedonali.

Invece di fermarsi per prestare soccorso alle vittime, l’uomo avrebbe approfittato della confusione e avrebbe proseguito la marcia, allontanandosi dal luogo dell’incidente senza preoccuparsi della sorte dei due pedoni investiti. La fuga da un incidente e l’omissione di soccorso sono gravi reati che mettono a rischio la sicurezza delle persone sulla strada.

Le indagini sull’incidente sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti sul luogo dell’incidente. Inoltre, verranno controllate le telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze per ottenere ulteriori prove e informazioni.

Le vittime dell’incidente hanno deciso di presentare una querela contro ignoti per denunciare il comportamento del pirata della strada. L’automobilista rischia di essere imputato per fuga da incidente e omissione di soccorso, reati che possono comportare gravi conseguenze penali.