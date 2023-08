Nella località di Varcaturo, a Giugliano, l’oscurità della violenza domestica ha gettato una lunga ombra su una famiglia, ma la luce della resilienza e della speranza si è fatta strada, portando alla luce una storia che mette in risalto la forza dell’individuo di fronte all’avversità. Un rumore secco e violento, insulti che tagliano come lame e minacce di morte hanno scosso il silenzio di una notte apparentemente tranquilla. In mezzo a questo caos, si trovava una donna coraggiosa, barricata insieme a uno dei suoi figli all’interno del bagno. La violenza, perpetrata dall’ex marito convivente, aveva riportato alla mente ricordi dolorosi e aveva riportato in superficie il terrore che questa donna aveva affrontato più volte in passato.

La vittima di questa storia aveva già attraversato una serie di prove immani: ben cinque ictus avevano segnato il suo cammino. Eppure, nonostante la fragilità fisica e le ferite invisibili, aveva trovato la forza di separarsi da un uomo il cui abuso era diventato insostenibile. Ma la fuga dalla situazione non aveva significato la fine del tormento, perché l’ex marito aveva continuato a cercare di controllarla, a sferzare la sua rabbia contro di lei e i suoi figli.

La violenza si era estesa fino a coinvolgere anche i suoi due bambini, di 14 e 11 anni, uno dei quali disabile. Mentre la madre si barricava nel bagno, gli urla e i suoni dei colpi echeggiavano nelle loro menti giovani e impressionabili. Ma la paura non avrebbe dovuto avere l’ultima parola. I suoni sinistri hanno attirato l’attenzione dei carabinieri, che si sono precipitati in loco, guidati dalle voci angoscianti delle vittime e dell’aggressore.

L’intervento delle forze dell’ordine ha segnato un punto di svolta. L’uomo è stato bloccato mentre cercava di sfondare la porta e di continuare la sua campagna di terrore. Prima aveva colpito la porta della camera del figlio disabile, prendendolo violentemente a schiaffi. Ma questa volta, la giustizia aveva fatto il suo corso. L’uomo è stato arrestato e ora si trova dietro le sbarre, in attesa di affrontare le conseguenze dei suoi atti.