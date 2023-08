Un weekend segnato da episodi di risse e aggressioni ha scosso la tranquillità di Sarno, con le forze dell’ordine attivamente impegnate nelle indagini. L’episodio più violento si è verificato la scorsa domenica intorno alle 2 di notte, quando un giovane extracomunitario è stato brutalmente aggredito da un gruppo di suoi connazionali in via Cerola. Il giovane è lasciato a terra con il volto tumefatto e segni evidenti di percosse. La polizia del commissariato di Stato ha avviato un’indagine su questo brutale episodio, cercando di identificare i responsabili dell’aggressione. Secondo i testimoni, l’ambulanza è giunta sul luogo solo dopo un lungo lasso di tempo, quasi quaranta minuti dopo l’aggressione. Fortunatamente, il ragazzo è ora fuori pericolo dopo essere stato trasferito al Villa Malta di Sarno per le cure necessarie.

Gli investigatori stanno esaminando tutte le informazioni a loro disposizione per riuscire a ricostruire l’accaduto nel dettaglio. Le immagini provenienti dalle telecamere di sorveglianza nella zona verranno analizzate per ottenere ulteriori dettagli, e si attende anche di ascoltare la testimonianza della vittima per ottenere elementi cruciali per l’inchiesta.

Secondo le prime informazioni, soggette a conferma, sembra che il gruppo di aggressori abbia seguito il giovane per un certo periodo di tempo prima dell’aggressione. L’attacco è avvenuto nei pressi di un bar, dove il gruppo ha circondato il giovane straniero e lo ha colpito con calci e pugni per un periodo prolungato. Gli inquirenti dovranno valutare se ci fossero precedenti tra le parti coinvolte o se l’aggressione sia stata scatenata da provocazioni o motivi futili.

Negli stessi giorni precedenti, si sono verificati altri due episodi che coinvolgono stranieri e che sono stati portati all’attenzione delle forze dell’ordine. La situazione sta attirando l’attenzione della comunità locale e delle autorità, sollecitando un approfondimento sulla sicurezza e l’integrazione nella zona.