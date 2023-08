In una giornata caratterizzata da mari agitati e venti forti, la prudenza è d’obbligo per chi si avventura nelle acque del mare. Tuttavia, a Ladispoli, l’imprudenza di alcuni bagnanti rischia di trasformarsi in tragedia. Fortunatamente, due surfisti e due coraggiosi cani si sono rivelati i veri eroi del giorno, intervenendo in due occasioni diverse per salvare coloro che avevano sfidato le pericolose condizioni marine. Questi episodi dimostrano come l’aiuto arrivi spesso dai luoghi meno attesi, e la presenza di animali addestrati possa fare la differenza tra la vita e la morte.

Un Salvataggio Eroico: Perla e Argo in Azione

La storia si svolge a Torre Flavia, dove il mare agitato rappresenta una sfida per i bagnanti. La prima situazione critica coinvolge un uomo di 46 anni, che nonostante le avverse condizioni, decide di tuffarsi. Tuttavia, finisce in una zona di risacca a notevole distanza dalla riva. Incapace di far ritorno, l’uomo alza disperatamente il braccio in segno di richiesta di aiuto. È qui che entra in scena Perla, una labrador femmina di 7 anni, e il giovane Argo di un anno e 8 mesi. Questi coraggiosi cani, addestrati per situazioni di emergenza, vengono attivati dalla postazione fissa della Sics (Scuola italiana cani salvataggio). I cani nuotano verso l’uomo in difficoltà, offrendo un punto di appoggio per la sua sicurezza. Grazie anche all’aiuto dei bagnini umani e dei surfisti, l’uomo viene riportato in salvo.

Un Secondo Salvataggio Miracoloso

Poco dopo, la stessa spiaggia è teatro di un altro evento rischioso. Un uomo di 47 anni, spinto dall’entusiasmo di inseguire un pallone verso il largo, si ritrova in una situazione di pericolo simile. Ancora una volta, Perla e Argo si rivelano pronti a intervenire. Con una manovra simile al primo intervento, i cani portano l’uomo verso la sicurezza delle acque basse, mentre surfisti e soccorritori umani offrono supporto.

La Sics e l’Iniziativa “Cani Eroi”

La Scuola italiana cani salvataggio (Sics) gioca un ruolo cruciale in queste operazioni di salvataggio, attivando 350 unità cinofile durante il fine settimana e il periodo di Ferragosto. L’iniziativa “Cani eroi” mira a promuovere la prevenzione e la sicurezza in mare attraverso l’impiego di cani addestrati.