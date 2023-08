Un episodio curioso ha avuto luogo a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, quando un uomo ha chiamato i carabinieri per segnalare di essere stato vittima di una rapina. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la storia era totalmente inventata e che l’uomo aveva falsamente riportato il crimine per giustificare il suo smarrimento di soli 35 euro in contanti. Questo singolare episodio ha portato all’emissione di una denuncia per procurato allarme nei confronti dell’uomo napoletano.

La chiamata al 112 e la rapina inventata:

L’uomo ha fatto una chiamata al numero di emergenza 112 per segnalare di essere stato vittima di una rapina. Ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha raccontato di essere stato derubato. La sua dichiarazione ha spinto le autorità ad agire immediatamente per indagare sulla presunta rapina e garantire la sicurezza dell’area interessata.

Indagini e smentita:

Tuttavia, le indagini successive hanno rivelato che la storia dell’uomo non aveva fondamento. Dalla visione delle immagini e dalla raccolta delle prove, è emerso che non era stata commessa alcuna rapina. In realtà, sembra che l’uomo avesse inventato tutta la vicenda per giustificare la scomparsa di una modesta somma di denaro contante, che ammontava a soli 35 euro.

Denuncia per procurato allarme:

L’invenzione della rapina ha portato a conseguenze legali per l’uomo. Le autorità hanno emesso una denuncia nei suoi confronti per procurato allarme, considerando che la sua falsa segnalazione ha indotto le forze dell’ordine a una risposta inutile e ha comportato uno spreco di risorse.