Agosto si presenta come un mese importante per i pagamenti delle prestazioni sociali gestite dall’INPS. Tuttavia, vi sono alcune modifiche rispetto ai mesi precedenti che è necessario tenere in considerazione. Una delle principali novità riguarda il Reddito di Cittadinanza, che sarà sospeso per 159.000 famiglie considerate “occupabili”, insieme a coloro su cui saranno effettuati ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali. Tuttavia, centinaia di migliaia di famiglie continueranno a ricevere il Reddito.

Ecco un elenco delle principali prestazioni e le relative date di pagamento da segnare sul calendario:

Pensioni: L’erogazione delle pensioni può avvenire direttamente sul conto corrente bancario o postale, a patto che siano stati forniti gli appositi dati. Per gli altri casi, è necessario recarsi agli sportelli di Poste Italiane seguendo l’ordine alfabetico:

Martedì 1° agosto per i cognomi dalla A alla C;

Mercoledì 2 agosto per i cognomi dalla D alla K;

Giovedì 3 agosto per i cognomi dalla L alla P;

Venerdì 4 agosto per i cognomi dalla Q alla Z.

Assegno Unico Universale: Per coloro che hanno già ricevuto l’Assegno Unico nei mesi scorsi, il pagamento avverrà tra il 18 e il 22 agosto. Chi, invece, lo richiede per la prima volta, ha apportato modifiche o ha appena presentato la domanda, riceverà l’accredito alla fine del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e Dis-coll (Disoccupazione e Collaborazione): Queste indennità verranno pagate tra il 6 e il 15 agosto. L’accredito avverrà direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato al momento della presentazione della domanda. L’INPS potrebbe anche permettere l’erogazione dell’indennità tramite libretto postale o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane.

Ad agosto, ci saranno anche altre novità per le pensioni, come il pagamento degli arretrati relativi agli aumenti previsti per l’anno in corso, inclusi quelli per le pensioni minime. Inoltre, potrebbero esserci conguagli e rimborsi legati al modello 730/2023 e il ricalcolo delle pensioni dopo i controlli della campagna Red per le prestazioni legate al reddito.