Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Salerno: un uomo di 60 anni di Eboli è morto all’ospedale Ruggi di Salerno dopo aver atteso per sei ore prima di essere visitato da un medico. L’incidente ha suscitato preoccupazione e indignazione, portando all’avvio di un’inchiesta ufficiale per indagare sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. La salma dell’uomo è stata sequestrata e verrà eseguita un’autopsia nella prossima settimana per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto.

Dettagli della Tragedia:

L’uomo, identificato come Raffaele R., si è sentito male e ha sperimentato un forte dolore all’addome, il che lo ha spinto a cercare assistenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. I parenti che lo hanno accompagnato quel giorno hanno fornito il resoconto della situazione, sottolineando che l’uomo è stato ammesso al reparto di emergenza e gli è stato assegnato un codice verde, che indica una situazione non urgente ma comunque in attesa di trattamento.

Tuttavia, la tragedia si è consumata mentre Raffaele R. aspettava. Dopo sei ore di attesa al pronto soccorso, l’uomo è morto senza essere stato visitato da un medico. I familiari, preoccupati e sospettando un possibile caso di malasanità, hanno deciso di agire.

Indagine in Corso:

I parenti dell’uomo hanno sporto denuncia in Procura, cercando di ottenere risposte sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. L’inchiesta ufficiale è stata avviata per determinare se ci siano responsabilità nell’attesa prolungata e nella mancata assistenza medica tempestiva. La salma dell’uomo è stata sequestrata, e nell’imminente futuro verrà eseguita un’autopsia per cercare di comprendere le cause esatte del decesso.