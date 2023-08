Un terribile incidente ha gettato nell’angoscia una famiglia romana al parco acquatico “Aquafelix” di Civitavecchia. Una bambina di nove anni rischia di perdere l’uso delle gambe a causa di un drammatico incidente avvenuto durante una giornata di divertimento estivo. Verso mezzogiorno, la piccola aveva deciso di avventurarsi su uno scivolo del parco acquatico, seguita da suo padre. Tuttavia, la gioia di un momento di svago si è trasformata in un incubo quando, giunti alla fine dello scivolo, il padre ha travolto involontariamente la bambina, colpendola con forza alla schiena. L’urto è stato così violento che la piccola ha perso la capacità di muovere sia le gambe che le braccia.

La situazione è apparsa subito grave, richiedendo un intervento medico immediato. Un’eliambulanza è stata rapidamente dispiegata sul posto e ha trasportato la bambina al noto ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, dove attualmente è ricoverata. Nonostante il trauma, ci sono segnali di speranza, poiché la bimba sembra aver ripreso a muovere le braccia, ma il rischio di paralisi delle gambe è ancora presente.

Questo incidente sconvolgente getta l’attenzione sulla sicurezza all’interno dei parchi acquatici e sottolinea l’importanza delle misure preventive e delle misure di sorveglianza rigorose per garantire la protezione dei visitatori. La famiglia è sicuramente sotto shock per quanto accaduto e la comunità esprime la speranza che la piccola possa recuperare completamente e superare questa difficile prova. La vicenda richiama anche l’importanza di promuovere l’attenzione alla sicurezza e alla prevenzione in luoghi di svago per tutelare la salute e il benessere dei visitatori di tutte le età.