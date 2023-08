Nel quadro di un’azione mirata alla sicurezza alimentare e fitosanitaria durante la stagione estiva, i carabinieri della stazione forestale di Roccarainola hanno eseguito un sequestro di oltre 20 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. L’operazione si è svolta presso un esercizio commerciale a Palma Campania e ha portato al sequestro dei prodotti e all’applicazione di sanzioni, in linea con l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari lungo tutta la catena di produzione.

Dettagli dell’Operazione:

L’attività di controllo condotta dai carabinieri della stazione forestale di Roccarainola ha rivelato una partita di salumi privi di documentazione di tracciabilità presso un esercizio commerciale a Palma Campania. Alla richiesta dei militari di esibire la documentazione necessaria per garantire la tracciabilità dei salumi in vendita, il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di fornire alcun documento che attesti la trasformazione e la distribuzione dei prodotti lungo la catena produttiva. Di conseguenza, è scattato il sequestro dei prodotti e l’applicazione di sanzioni.

L’azione dei carabinieri forestali si inserisce all’interno della serie di controlli promossi dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, che mirano a prevenire le attività illecite nell’ambito agroalimentare e a garantire la sicurezza dei consumatori. Questi controlli sono finalizzati a monitorare l’intera filiera di produzione e distribuzione degli alimenti, per prevenire possibili rischi per la salute dei consumatori.

Sanzioni e Impatto:

Il titolare dell’attività commerciale è stato sanzionato con un ammontare di 4.500 euro a seguito del sequestro dei prodotti alimentari privi di tracciabilità. Questa misura pone l’accento sull’importanza della documentazione e della tracciabilità nell’industria alimentare, al fine di garantire la provenienza e la sicurezza dei prodotti offerti ai consumatori. La sanzione rappresenta anche un deterrente contro pratiche commerciali non conformi alle norme di sicurezza alimentare.