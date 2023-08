Un intervento tempestivo e coraggioso della Polizia di Stato ha salvato diverse famiglie residenti in una palazzina di San Felice a Cancello, nel Casertano, durante un violento incendio scoppiato nella serata di ieri. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha evitato una tragedia e ha dimostrato l’importanza della collaborazione e della prontezza nelle situazioni di emergenza. La vicenda è iniziata quando è stata ricevuta una chiamata al numero di emergenza 113 che segnalava un incendio in un’abitazione. Una squadra della Squadra Volante del Commissariato di Maddaloni è stata inviata immediatamente sul posto. Una volta arrivati, i poliziotti hanno constatato che le fiamme avevano avuto origine da un garage all’interno dell’edificio. Senza esitazione, i poliziotti hanno afferrato l’estintore dalla loro vettura di servizio e hanno iniziato a combattere le fiamme, cercando di circoscriverle e prevenire ulteriori danni.

Tuttavia, l’eroico intervento della Polizia di Stato non si è fermato qui. Essi hanno anche agito con prontezza per evacuare le famiglie che abitavano nella palazzina. Vista la propagazione del denso fumo nero ai piani superiori, i poliziotti hanno agito rapidamente per sgomberare le famiglie e portarle in sicurezza all’esterno dell’edificio.

I vigili del fuoco sono giunti poco dopo per spegnere definitivamente l’incendio. Le indagini preliminari indicano che l’origine dell’incendio sia stata accidentale, probabilmente dovuta a un corto circuito. Una volta completate le operazioni di spegnimento, le famiglie sono state autorizzate a rientrare nelle loro case.

L’intervento della Polizia di Stato ha dimostrato l’importanza dell’addestramento, della prontezza e del coraggio degli agenti in situazioni di emergenza. La loro rapida risposta e il loro impegno nel combattere le fiamme e proteggere le vite umane hanno evitato una tragedia e dimostrato il loro ruolo vitale nella sicurezza della comunità.