Quando paga l’INPS ad agosto? Quando sarà erogato l’Assegno unico di agosto 2023? Dove posso trovare le informazioni sul prossimo pagamento dell’INPS? Sono molte le domande riguardanti i pagamenti del mese di agosto 2023. Con il ferragosto in arrivo, è importante sapere quando verranno effettuati gli ultimi accrediti del Reddito di Cittadinanza (Rdc), della NASpI e dei bonus. Analizziamo nel dettaglio le date relative al calendario dei pagamenti dell’INPS per il mese di agosto 2023.

INPS, pagamenti agosto 2023

L’INPS per il mese di agosto garantisce la regolare fruizione dell’Assegno Unico e Universale, mantenendo invariata la continuità degli accrediti dei mesi precedenti, a meno che non siano state registrate variazioni.

L’accredito avverrà il 18, 21 e 22 agosto 2023.

Reddito di cittadinanza: ecco le date di agosto 2023

L’INPS non garantisce a tutti i percettori del Reddito di cittadinanza e pensione la regolare fruizione per il mese di agosto 2023. Infatti, molti percettori hanno ricevuto la comunicazione della sospensione dei pagamenti. A ogni modo, i fortunati beneficiari del sussidio riceveranno la ricarica dell’importo spettante dal 16 agosto 2023 (nuovi fruitori), mentre per gli altri la ricarica del mese di agosto è prevista dal 27.

In ogni caso, è bene ricordare che l’INPS procede al pagamento del Reddito di cittadinanza per il mese di agosto in favore di coloro che risultano regolarmente in carico presso i servizi sociali, per le famiglie che non hanno concluso per il periodo delle sette mensilità previsto dalla legge di Bilancio 2023. E, infine, il pagamento sarà garantito per le famiglie fragili, ovvero nuclei familiari composti da minori, disabili e over 60.

Per gli esclusi dalla continuità dell’erogazione dall’Rdc, a partire dal mese di settembre 2023, sarà introdotto il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Dal 1° gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza sarà sostituito dall’Assegno di inclusione.

Naspi e DIS-COLL: i pagamenti INPS del mese di agosto 2023

È importante ricordare che l’INPS per il mese di agosto assicura la continuità nell’erogazione dell’indennità di disoccupazione Naspi e DIS – COLL, a condizione che si soddisfino i requisiti normativi. In ogni caso, la prestazione economica sarà accreditata agli aventi diritto tra il 6 e il 15 di agosto 2023.

È importante sottolineare che le date di erogazione della NASPI e DIS – COLL sono puramente indicative. È possibile che il pagamento arrivi qualche giorno successivo a quello indicato.

Per maggiori dettagli, sulla prestazione economica spettante si consiglia di visionare il proprio cassetto previdenziale. Si tratta dell’accesso diretto ai servizi dell’INPS tramite le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).

Infine, si ricorda che l’accredito dell’importo spettante a titolo di indennità di disoccupazione Naspi o DIS- COLL sarà accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato all’atto della presentazione della richiesta di accesso al beneficio economico. È possibile richiedere l’accredito della mensilità anche sul libretto postale o con bonifico.

Pagamento pensioni INPS: date agosto – settembre 2023

Il calendario delle pensioni di agosto si è concluso da pochi giorni e già si discute delle prossime date relative ai pagamenti dei trattamenti previdenziali del mese di settembre 2023.

In via del tutto provvisoria, le date di pagamento del mese di settembre 2023 per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali di Poste Italiane, potrebbero seguire il successivo ordine:

1° settembre 2023 (venerdì) – cognomi dalla lettera A alla B;

2 settembre (sabato solo mattina) – cognomi dalla lettera C alla D;

4 settembre (lunedì) – cognomi dalla lettera E alla K;

5 settembre (martedì) – cognomi dalla lettera L alla O;

6 settembre (mercoledì) – cognomi dalla lettera P alla R;

7 settembre (giovedì) – cognomi dalla lettera S alla Z.

Dove vedere il prossimo pagamento INPS?

Per consultare il prossimo pagamento dell’INPS, si consiglia di accedere al sito istituzionale dell’istituto.

Per ottenere ulteriori dettagli sulla prestazione economica spettante, si suggerisce di utilizzare le proprie credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) per accedere al sito online dell’INPS.

Tramite la sezione “Prestazioni e Pagamenti”, sarà possibile visualizzare l’elenco dei pagamenti in arrivo.

