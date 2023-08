Una tragedia ha colpito la Valle del Tammaro, nella provincia di Caserta, quando un operaio di 59 anni è rimasto schiacciato sotto una trivella durante l’esecuzione di sondaggi. L’incidente è avvenuto a Castelpagano mentre l’uomo stava lavorando con la ditta per cui era impiegato. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che l’operaio abbia perso il controllo della trivella mentre effettuava trivellazioni per sondaggi nel territorio. A causa di ciò, il mezzo si è ribaltato, causando il grave incidente che ha coinvolto l’operaio.

I soccorsi si sono rivelati rapidi, con il personale medico del servizio 118 che è intervenuto prontamente. L’operaio è trasportato in eliambulanza all’ospedale del Mare di Napoli per ricevere cure mediche immediate. Le ferite riportate includono un trauma cranico e forti dolori al torace. La prognosi per la sua condizione attuale è mantenuta riservata dai sanitari che stanno seguendo il suo caso.

L’incidente rappresenta un tragico evento che mette in evidenza l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro e dell’adozione di misure preventive adeguate. Le autorità competenti condurranno un’indagine dettagliata per determinare le cause esatte dell’incidente e valutare se siano state violate eventuali norme di sicurezza durante le operazioni di trivellazione.