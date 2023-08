I Vigili del Fuoco di Avellino e Grottaminarda sono stati protagonisti di due interventi nella giornata di ieri. A Avellino, sono intervenuti in via Tagliamento, nel centro città, per una fuga di gas causata da un’azienda impegnata in lavori di scavo. A Grottaminarda, la squadra è chiamata in via De Gasperi per un incendio riguardante un impianto fotovoltaico in un plesso scolastico. In entrambi i casi, i Vigili del Fuoco hanno agito tempestivamente e con grande professionalità, mettendo in sicurezza le aree coinvolte.

Una ditta impegnata in lavori di scavo per un allacciamento fognario ha tranciato accidentalmente una tubazione del gas cittadino di media pressione, causando la fuoriuscita di metano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente in via Tagliamento, mettendo in sicurezza l’area e evacuando precauzionalmente un edificio limitrofo. Fortunatamente, non si sono verificate persone ferite, nemmeno tra gli operai coinvolti nello scavo.

A Grottaminarda, la squadra dei Vigili del Fuoco è stata chiamata in via De Gasperi per un incendio che ha interessato un impianto fotovoltaico in un plesso scolastico. Grazie al loro pronto intervento, gli operatori hanno prontamente spento l’incendio e messo in sicurezza l’edificio scolastico, evitando danni maggiori.

Dopo l’incidente a Avellino, la ditta di gestione del gas della città è intervenuta per riparare la tubazione danneggiata, riportando la situazione alla normalità e garantendo la sicurezza dell’area.