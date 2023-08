Il 21 luglio 2023, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha annunciato l’attivazione del servizio di richiesta online per lo sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato di giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training), comunemente noto come “bonus assunzioni NEET under 30”. Questo incentivo, introdotto dal Decreto Lavoro, mira a sostenere l’occupazione giovanile e offre ai datori di lavoro privati un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi.

Le condizioni per l’ottenimento dell’incentivo sono le seguenti:

Il lavoratore non deve avere più di 30 anni al momento dell’assunzione, deve essere qualificato come NEET, cioè non deve essere inserito in corsi di studio o formazione e non deve essere impiegato e deve essere registrato al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’Inps ha reso noto che le domande per l’ottenimento del bonus assunzioni NEET under 30 sono state attive dal 31 luglio 2023.

Per accedere a questo incentivo, i datori di lavoro devono presentare un’istanza preliminare all’Inps tramite l’applicativo online “NEET23”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” sul sito inps.it. L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione del lavoratore.

Nell’istanza preliminare, i datori di lavoro dovranno fornire i seguenti dati:

Dati del lavoratore oggetto dell’assunzione.

Regione o Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa.

Importo della retribuzione mensile media, inclusi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.

Tipologia di rapporto (a tempo pieno o part-time) e percentuale oraria.

Eventuali altre agevolazioni di cui si intende fruire.

Inoltre, i datori di lavoro dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione.

Una volta inviata l’istanza preliminare, l’Inps effettuerà controlli per verificare l’idoneità del lavoratore e calcolerà l’ammontare dell’incentivo. Se l’istanza è accettata, il datore di lavoro avrà 14 giorni di calendario per stipulare il contratto di lavoro e confermare la prenotazione delle somme per l’incentivo.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante per sostenere l’occupazione giovanile in Italia, offrendo un incentivo concreto per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani NEET. Tuttavia, è cruciale che i datori di lavoro rispettino le procedure e le scadenze indicate per accedere all’incentivo in modo corretto e trasparente.